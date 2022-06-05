لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعة واحدة

يؤثر طقس ربيعي إعتيادي على لبنان مع إستقرار نسبي بدرجات الحرارة وتتمحور حول معدلاتها وتستمر مستقرة في الأيام المقبلة لترتفع يومي الأربعاء والخميس.

وفي التفاصيل:

الأحد:

١- الحرارة ساحلًا بين ٢٠ و ٢٨، بقاعًا بين ١٤ و٣٣ وعلى الـ١٠٠٠ متر بين ١٥ و ٢٤ درجة

٢- الجو: مشمس إجمالًا

٣- الرياح: غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س

٤- الرطوبة السطحية تسجل ساحلًا بين ٦٠ و٨٠ ٪؜

٥- الضغط الجوي يسجل ساحلًا ١٠١٢ hpa

٦- الرؤية جيدة

٧- البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة

الإثنين والثلاثاء: طقس مستقر ومشمس نهارًا ويتشكل الضباب عصرًا، الحرارة مستقرة تتراوح بين ١٩ و٢٨ ساحلًا، بين ١٤ و٣٢ بقاعًا وبين ١٥ و٢٤ درجة على الـ١٠٠٠ متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و٣٠ كم/س