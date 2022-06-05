لبنان | هيكلية تنظيمية لحراك العسكريين المتقاعدين تحاكي تطلعات الأعضاء

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

عقد حراك العسكريين المتقاعدين في عكار إجتماعا حضره اللواء عدنان مرعب، العميد جورج نادر والعديد من العسكريين المتقاعدين تم خلاله تداول الأمور العامة التي تمر بها البلاد وشؤون العسكريين المتقاعدين بخاصة الاقتصادية والصحية.

وتم التوافق على انشاء هيكلية تنظيمية للحراك تحاكي تطلعات الأعضاء وتواكب التطورات الحاضرة والمستجدة ليكون الحراك على أهبة الاستعداد لاي تحرك للمطالبة بحقوق اعضائه كمواطنين وكمتقاعدين وتم التوافق على الهيئة الادارية الاتية: أمانة السر الرائد عمر فرحات، المؤهل أول محمد حمود، المؤهل أول احمد حدارة، لجنة الاعلام، المؤهل أول محمد الشيخ، الرقيب اول عبد الغني سيور، أمين صندوق المؤهل اول خالد زهرمان، المعاون اول عبد العليم حبلص.

كما، حددت الاجتماعات مرة كل شهر وفي الحالات التي تستدعي ذلك، وسيتم فتح باب الانتساب لجميع من يرغب من المتقاعدين، ضمن مبادئ وأهداف ستعلن لاحقاً.