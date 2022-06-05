لبنان | في بداية الأسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات.. جولة لوزارة الشؤون

كتبت أسماء لمنور في الأحد 5 يونيو 2022 10:13 صباحاً - منذ ساعتين

باشر وزير البيئة ناصر ياسين جولة في منطقة عكار اليوم الأحد مطلقاً الاسبوع الوطني للوقاية من حرائق الغابات تحت عنوان #حريق_بالناقص الذي يمتد من الفترة الممتدة من 5 إلى 11 حزيران وذلك في مناسبة اليوم العالمي للبيئة الذي يصادف في 5 حزيران.

وجاء إطلاق هذا الاسبوع الوطني بالتعاون والتنسيق مع الوزارات والادارات الرسمية الشريكة في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للوقاية والحد من حرائق الغابات ولاسيما وحدة ادارة الكوارث في رئاسة مجلس الوزراء وجمعية الثروة الحرجية والتنمية AFDC وجمعية التحريج اللبنانية ومنظمات غير حكومية وهيئات اهلية وذلك بهدف رفع الوعي على المستوى الوطني حول أهمية الوقاية من حرائق الغابات وبهدف خفض المساحات المحترقة هذا العام بنسبة 25% على الأقل من معدلاتها السنوية.

في هذا الإطار، إنطلق باص من امام وزارة البيئة في وسط بيروت إلى عكار حيث ستشمل الجولة موقع غابات القبيات المحترق منذ حوالى سنة وبعدها إلى نواحي اخرى من عكار. يتبع ذلك سلسلة من الأنشطة والحملات المجتمعية حتى 11 حزيران على ان تستمر الحملة طوال موسم الحرائق في فترة الصيف والخريف المقبلين وعلى مختلف الأراضي اللبنانية.