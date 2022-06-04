لبنان | حمية يطلب التراجع عن تثبيته في “الجامعة اللبنانية”!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 10:35 مساءً

صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بيان, قال فيه: “بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، بأن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، ولأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية”.

وأضاف: “ولكن، وبعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه بأنني ورغبة مني بأن يتم التراجع عن القرار أعلاه”.