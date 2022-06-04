اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | حمية يطلب التراجع عن تثبيته في “الجامعة اللبنانية”!

0 نشر
EditorAS 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 46 دقيقة

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 10:35 مساءً

وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية

صدر عن وزير الأشغال العامة والنقل علي حمية بيان, قال فيه: “بعد أن درجت العادة في مجلس الوزراء، بأن تصدر مراسيم بحق الوزراء تقضي بتثبيتهم في أعمالهم التي كانوا يمارسونها، ولأجل ذلك قررت الحكومة منحي مرسوم التعيين في الجامعة اللبنانية”.

وأضاف: “ولكن، وبعد الضجة التي أثيرت، وإحساساً مني بالمسؤولية، وقطعاً لأية افتراءات أو افتراضات خاطئة أطلقها ويطلقها البعض، فإنني اليوم قد توجهت إلى رئيس مجلس الوزراء، لأطلب منه بأنني ورغبة مني بأن يتم التراجع عن القرار أعلاه”.

الكلمات الدلائليه
محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

قد تقرأ أيضا