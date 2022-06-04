لبنان | حملة الجيش على “المخدرات” مستمرة… مداهمات طالت هذه المناطق!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 40 دقيقة

أصدرت قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيانًا, جاء فيه: “بتاريخ 4 / 6 /2022 أوقفت دورية من مديرية المخابرات على مدخل مخيم برج البراجنة، الفلسطيني (ف.ح)، لاقدامه على تعاطي المخدرات وترويجها، ولوجود عدة مذكرات توقيف بحقه، بجرائم سرقة وإطلاق نار، وضبطت بحوزته 3750 حبة كبتاغون و14 ظرف ماريغوانا و4 عبوات كوكايين وعدداً كبيراً من الحبوب المخدرة”.

وأضاف, “كما أوقفت دورية أخرى من المديرية المذكورة في منطقة بئر العبد، المواطن (غ.م) والسوري (م.ا) لإقدامهما على تعاطي المخدرات وترويجها، إضافة إلى ترويج عملات مزورة من فئة 100 دولار، وضبطت بحوزتهما 17 كرة متوسطة من حشيشة الكيف و4 كرات كبيرة من نفس المادة و6 مظاريف ماريغوانا و15 ظرف باز كوكايين و23 طبة من الكوكايين وباز الكوكايين و 4 مظاريف مغلفة من مادة الكوكايين”.

وتابع, “كما أوقفت دورية من المديرية المذكورة في منطقة الزلقا المواطنين (غ.ح) و (ع.ن) لقيامهما بتعاطي المخدرات وترويجها، وبعد تفتيش منزل الأول عثرت على 63 طبة من المواد المخدرة، و15 كيساً بداخلها حشيشة الكيف، وكيسين من مادة الماريغوانا، و11 ظرفاً من المواد المخدرة”.

وختم البيان, “سُلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.