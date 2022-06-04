لبنان | مداهمات للجيش في “الشراونة”.. هذا ما تم ضبطه!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ ساعتين

صدر عن قيادة الجيش ـــ مديرية التوجيه بيان جاء فيه: “بتاريخ 3 / 6 /2022 الساعة 11.00 دهمت قوة من الجيش في منطقة الشراونة – بعلبك منازل عائدة لكل من المواطنين (ن.ز) و(ط.ح) وضبطت داخلها كمية من الاسلحة والذخائر وكاميرات المراقبة اضافة إلى كمية من المخدرات التالية: الكوكايين، الماريغوانا، حشيشة الكيف، حبوب باز، مواد كيميائية لتصنيع المخدرات، مادة الكابتاغون وآلة تستخدم في صناعة المخدرات”.

وأضاف, “كما أوقفت قوة من الجيش المواطن (خ.ط) الذي أقدم على تقديم الاسعافات الطبية للمطلوب الفار (ع.ز)”.

وتابع, “سلمت المضبوطات، وبوشر التحقيق بإشراف القضاء المختص”.