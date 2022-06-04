لبنان | جنود اسرائيل يُبعدون عناصر الدفاع المدني قرب السياج الحدودي!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:23 مساءً - منذ 3 ساعات

حاول جنود العدو الصهيوني إبعاد وترهيب عناصر الدفاع المدني أثناء محاولتهم السيطرة على الحريق المندلع في الأراضي اللبنانية قرب السياج الحدودي بين حولا وميس الجبل، وفق ما أفادت “الوكالة الوطنية للإعلام”.

ويذكر أنه, قد إجتازت قوة من الجيش الاسرائيلي, لليوم الثاني على التوالي السياج التقني في منطقة “كروم الشراقي” و”كروم المراح” عند حدود ميس الجبل.

وتقوم القوات الإسرائيلية, بتمشيط المنطقة المتحفظ عليها دوليا دون خرق الخط الأزرق.