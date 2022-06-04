لبنان | بالفيديو.. قذائف صاروخية في تشييع جثمان العريف “زين العابدين شمص”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

شُيع اليوم في بوادي – حي الحفير – غرب بعلبك جثمان شهيد الجيش اللبناني زين العابدين شمص، الذي سقط امس خلال مداهمات نفّذها الجيش في حي الشراونة بحثا عن مطلوبين.

وأظهر مقطع فيديو على وسائل التواصل استقبال المشيعين لجثمان شمص بالأسلحة الرشاشة المتوسطة وقذائف الآر بي جي.

وكانت قيادة الجيش – مديرية التوجيه قد العريف الشهيد زين العابدين شمص، الذي استشهد بتاريخ 3/6/2022 بعد تعرضه لاطلاق نار أثناء تنفيذ مهمة دهم في منطقة الشراونة – بعلبك.

من جهة أخرى أفادت معلومات صحفية أن الجيش اللبناني ينفذ لليوم الثاني مداهمات في الشراونة في بعلبك بحثا عن المطلوب علي زعيتر الملقب بـ”ابو سلة”، وعن المشاركين في اطلاق النار على عناصر الجيش اثناء المداهمة التي نفذت يوم أمس الجمعة.

كما كشفت معلومات لقناة الـ”LBCI”، أنه تم توقيف في وقت سابق من اليوم​، شخصًا يُشتبه في أنّه قدّم المساعدة الطبيّة لـ”أبو سلّة”، أثناء فراره من المداهمة.