لبنان | القاضية عون لنقيب المحامين: أطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

توجهت القاضية غادة عون إلى نقيب المحامين بتغريدة على حسابها عبر “تويتر”.

وكتبت: “يا حضرة نقيب المحامين الذي أجل وأحترم, أطالبكم بموقف حقيقي مع المودعين, بمناصرة القاضي الوحيد الذي وقف ضد الفساد وهو يتعرض الآن لأبشع أنواع الاضطهاد آخرها إحالتي ظلمًا إلى مجلس التأديب”.

وأضافت, “أما أحد المحامين الذي يعيرني بذلك أذكره بوجوب إعادة الـ 4 مليار دولار تبييض أموال حولها موكله هي للشعب”.

وتابعت, “بمطلق الأحوال إنَّ إحالتي إلى المجلس التأديبي في هذا الظرف لا تشرف من قام بها لانها معروفة الأهداف والمقاصد في ملف فارغ الهدف من ذلك فقط وكما قلت محاصرة القاضي الوحيد الذي تجرأ على مواجهة المنظومة الفاسدة في هذا البلد”.

ويأتي ردّ القاضية غادة عون, بعد موضوع إحالتها إلى المجلس التأديبي لمُخالفتها موجب التحفظ، معتبرة أن “توقيت إحالتها الى المجلس التأديبي يأتي خوفاً من استمرارها بمتابعة ملفات مالية دقيقة ممكن أن تصل الى نتيجة بموضوع محاربة الفساد”.