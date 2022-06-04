لبنان | تدابير سير على الكورنيش البحري وصولاً إلى عين المريسة غدًا!

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ ساعتين

أصدر المديريـة العامـة لقـــوى الامـــن الداخلـــي ـ شعبـــة العلاقــات العامـة بلاغًا, جاء, “ينظّم الاتحاد اللبناني للترياتلون يوم الأحد 05-06-2022، سباق كأس قائد الجيش السنوي التاسع في منطقة المنارة- النادي العسكري المركزي اعتباراً من الساعة 6،00 صباحًا ولغاية الساعة 10،00”.

وأضاف, “حيث ستجري مسابقة السباحة وبعدها مباشرةً ينطلق سباق الدراجات الهوائية، يليه سباق الركض على المسلك التالي, من أمام النادي العسكري/المنارة وعلى طول الكورنيش البحري وصولاً إلى عين المريسة ذهابًا وإيابًا لخمس دورات متتالية”.

وتابع, “لذلك، سيتم منع مرور السيارات ووقوفها على المسلك المذكور اعتبارًا من الساعة 4،00 صباحًا من التاريخ ذاته ولحين الانتهاء”.

ووفق الباغ, “يرجى من المواطنين أخذ العلم، والتقيد بتوجيهات وإرشادات رجال قوى الأمن الداخلي، وبعلامات السير التوجيهية الموضوعة على طول مسار السباق، حفاظاً على سلامة المتسابقين، ومنعاً للازدحام”.