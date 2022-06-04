لبنان | نقابات العمال في النبطية تناشد: لتأمين أدوية السرطان والأمراض المستعصية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 44 دقيقة

استنكر رئيس اتحاد نقابات العمال والمستخدمين في محافظة النبطية حسين وهبي مغربل في بيان، “عدم اهتمام وزارة الصحة والحكومة بصحة المرضى وتعريضهم للخطر والموت البطيء في ظل فقدان أدوية مرضى السرطان والامراض المستعصية”.

وقال: “بعد بيع ربطة الخبز في السوق السوداء باتت الادوية المطلوبة لهؤلاء المرضى تباع بأسعار خيالية في السوق السوداء”، معربا عن أسفه “لعدم الافراج عن الاعتمادات لشراء القمح للاشهر المقبلة ناهيك عن ارتفاع اسعار السلع والمحروقات”.

وختم: “نعيش في بلد لا كرامة فيه للفقير والمعذب ولا احترام لأدنى مقومات حياته وكأننا في شريعة الغاب، والمواطن يصرخ ويئن والحكومة لا تسمع صوته ولا تكترث لهمومه المعيشية والاقتصادية”.