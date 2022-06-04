لبنان | غسان السكاف: لم اخسر المعركة النيابية والتحالف في الجلسة ظرفي و”بروفا”

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 01:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 1:30 مساءً

اعتبر النائب غسان السكاف ان التحالف في الجلسة السابقة كان ظرفي “بروفا” للتموضع، كما واعتبر انه لم يخسر في المعركة النيابية لأن الخاسر الرئيس هم الذين صوّتوا بورقة بيضاء بسبب افتقارهم للنضوج السياسي في ظلّ الأزمة الوجودية والكيانية التي يعيشها لبنان.

وأوضح في حديثٍ لإذاعة “صوت كل لبنان”، أن التحالف الذي حصل في الجلسة السابقة ظرفي وعبارة عن بروفا للتموضع في الفترة المقبلة، مشيراً إلى أنّ التحالفات ستكون على القطعة بسبب عدم وجود أكثرية وأقلّية بل خمس أقلّيات.

وشدد السكاف على وجوب أن تكون الحكومة المقبلة سياسية تنبثق من أكثرية نيابية داعياً الأقلّيات الخمس إلى أن تجتمع في أيّ شكل من الحكومات: حكومة أقلية تمثّل الوحدة الوطنية أو حكومة أكثرية سياسية.

وعن مرشّحه لرئاسة الحكومة، اعتبر أن الطائفة السنية غنية بالأسماء فالمهم أنّ تحظى الشخصية التي ستتم تسميتها بثقة المجلس النيابي وتضمن الأكثرية، ولأن المشكلة في لبنان سيادية تحتم أن تكون الحكومة سياسية، معتبراً أن حكومة تكنوقراط من دون سياسيين ستفشل.

وقال السكاف إن العمل النيابي يحتم التعامل مع كل التكتلات لافتاً إلى أن عدم تعامل التغييريين مع القوى السياسية سيعزلهم وكأنهم ما يزالون في الشارع، داعياً إلى الإرتقاء بالخطاب السياسي والقوى الجديدة إلى تغيير أدائها في المجلس لتتمكن من الإنجاز والإصلاح.

وإذ شدد على أولوية العمل على حلّ المشاكل المعيشية، قال يجب ألا يكون الاهتمام منصبًّا على نزع سلاح حزب الله بل على معالجة هذا السلاح.