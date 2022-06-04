لبنان | مارك ضو: كل النواب التغييريين صوّتوا للنائب غسان سكاف

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 21 ثانية

أكد النائب مارك ضو ان كل النواب التغييريين صوّتوا للنائب غسان سكاف لنيابة رئاسة المجلس، مضيفاً:” بدأنا بالتغيير ونثبت التحوّل الذي انطلق منذ ثورة 17 تشرين”.

وعن الملف الحكومي، قال ضو في حديث لليوم السابع عبر صوت لبنان: سنقترح اسماً لرئاسة الحكومة ضمن معايير وكفاءات مطلوبة اضافة الى برنامج للحكومة، وسنساعد بتشكيلها ولكن ليس بالمشاركة، فيها لاننا لا نريد ان نكون شركاء مع القوى التقليدية ونفضل ان نكون بالمعارضة ونحاسب، ونحن نقترح حكومة مستقلة قادرة على اجراء كل الاصلاحات من خارج المصالح الضيقة”.

وتابع:” اقترحنا عدد من الاسماء يتم غربلتها من بينهم نواف سلام”.

ورداً على سؤال، قال ضو:” حكومة نجيب ميقاتي تعكس ظرفاً سابقاً أما اليوم فدخلنا في مرحلة مختلفة، ونفضّل حكومة تكنوقراط لان القرارات التي يجب اتخاذها صعبة وأي سياسي سيتخذ القرارات التي تحمي مصلحة حزبه”.

من جهة اخرى، قال:” لم نخض بتفاصيل استحقاق رئاسة الجمهورية بعد، ولكن نريد رئيساً حاسماً بالسيادة ولا يتكل على قوى تخوض معركة اقليمية، نحن لدينا مواصفاتنا لرئاسة الجمهورية وسنقترح الاسماء”.

وتابع:” نحن ملزمون بإنتاج تشريعات وقوانين، والمطلوب جلسة تشريعية لاقرار الكابيتال كونترول، رفع السرية المصرفية، والموازنة العامة معدلة.