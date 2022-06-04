لبنان | مصادر أمنية: مداهمة حي الشراونة أرجئ تنفيذها لما بعد الانتخابات النيابية

كتبت أسماء لمنور في السبت 4 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 4 - يونيو - 2022 8:42 صباحًا

بدأت العملية الأمنية في حي الشراونة صباح أمس واستمرت طوال ساعات النهار، وقال مصدر أمني لـ”الشرق الأوسط” إنه كان يتم التحضير لها منذ فترة نتيجة انتشار عمليات الخطف والاعتداءات والسرقات وترويج المخدرات وتعاطيها في صفوف الشباب في الضاحية الجنوبية لبيروت، وذلك عن طريق أشخاص مرتبطين بمطلوبين كبار في “الشراونة”، لكن أرجئ توقيت تنفيذها لما بعد الانتخابات النيابية.

وأشارت معلومات لـ”الشرق الأوسط” إلى أن الجيش تمكن من تطويق منزل أحد أكبر وأهم المطلوبين بتجارة المخدرات المدعو علي زعيتر ومساعديه من الجنسيتين اللبنانية والسورية قبل أن تحصل عمليات إطلاق نار وتبادل قذائف آر بي جي بين المطلوبين والقوة المداهمة ما أدى إلى إصابة ومقتل خمسة عسكريين وبين المصابين ضابط برتبة نقيب وهو بحالة حرجة نقل إلى مستشفيات العاصمة للمعالجة.

هذا وقد أعلن الجيش اللبناني عن مقتل جندي وإصابة 5 آخرين، خلال اشتباك مع مطلوبين بمنطقة الشراونة في مدينة بعلبك.

ولفت بيان قيادة الجيش على تويتر إلى أن الاشتباك حصل أثناء “عملية الدهم التي تنفذها قوة من الجيش في الشراونة، والتي أسفرت عن توقيف عدد من المطلوبين”.

وكان الجيش قد أعلن في وقت سابق، الجمعة، أن قوة تابعة له “تنفذ عمليات دهم في الشراونة – البقاع بحثا عن مطلوبين، وقد حصل تبادل لإطلاق النار، ما أدى إلى وقوع إصابات عدة”.