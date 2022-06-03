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لبنان | مولوي يتحرّك لازالة العوائق أمام هذه الطرقات

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كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

وزير الداخلية بسام مولوي

بعد تكاثر شكاوى المواطنين بسبب إقفال بعض الطرقات في مدينة بيروت، وما تتسبب من إرباك لحركة السيارات جراء هذا الأمر، وبعد المناشدة من قبل أهالي وسكان المنطقة للتدخل لحل هذا الموضوع، طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فوراً إزالة العوائق وفتح كل من الطريقين:

– الطريق التي تربط شارع صلاح الدين الأيوبي بشارع خالد شهاب في منطقة كاراكاس – رأس بيروت.

– الطريق المؤدية من شارع يوسف بك الزين الى شارع المزرعة – تلة الخياط”.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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