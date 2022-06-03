لبنان | مولوي يتحرّك لازالة العوائق أمام هذه الطرقات

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

بعد تكاثر شكاوى المواطنين بسبب إقفال بعض الطرقات في مدينة بيروت، وما تتسبب من إرباك لحركة السيارات جراء هذا الأمر، وبعد المناشدة من قبل أهالي وسكان المنطقة للتدخل لحل هذا الموضوع، طلب وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي الى المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي فوراً إزالة العوائق وفتح كل من الطريقين:

– الطريق التي تربط شارع صلاح الدين الأيوبي بشارع خالد شهاب في منطقة كاراكاس – رأس بيروت.

– الطريق المؤدية من شارع يوسف بك الزين الى شارع المزرعة – تلة الخياط”.