لبنان | كم سجّل سعر دولار “صيرفة” اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

أعلن مصرف لبنان في بيان، اليوم الجمعة، أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم 90 مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

وأضاف، “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

هذا وسجّل سعرُ صرف الدولار في السوق السوداء صباح اليوم الجمعة, ما بين 28150 و28250 ليرة لبنانية للدولار الواحد, بعد أن سجل مساء أمس الخميس, ما بين 28000 و28100 ليرة لبنانية للدولار الواحد.

ومع تقدّم ساعات النهار، ارتفع سعر الصرف ليصل الى 28300 و28400 ليرة لبنانية للدولار الواحد.