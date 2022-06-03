لبنان | ميلاد غادر منزله ولم يعُد… هل تعرفون عنه شيئًا؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 07:09 مساءً - منذ 3 ساعات

عمّمت المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة المفقود, ميلاد رزق الله زغيب (مواليد عام 1950، لبناني) الذي غادر بتاريخ 1-06-2022، منزله الكائن في ذوق مكايل، إلى جهةٍ مجهولة، ولم يعُد لغاية تاريخه، مع العلم انه يعاني من اضطرابات نفسية.

لذلك، طلبت المديرية, “من الذين شاهدوه، أو يعرفون مكان وجوده، الاتصال بفصيلة جونية في وحدة الدّرك الإقليمي، على الرقم: 910119-09، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.