لبنان | بوحبيب يبحث مع سفير قطر موضوع كأس العالم 2022

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 04:17 مساءً - منذ ساعتين

عقد اجتماع مشترك بين الوزيرين في حكومة تصريف الاعمال، الخارجية والمغتربين عبدالله بوحبيب، والاعلام زياد المكاري وسفير قطر لدى لبنان ابراهيم بن عبد العزيز السهلاوي، وتم البحث في موضوع كأس العالم لكرة القدم 2022 الذي ستستضيفه قطر في 21 تشرين الثانيالمقبل.

كما التقى بوحبيب سفير استراليا لدى لبنان أندرو بارنز في زيارة مجاملة، تم خلالها البحث في زيارة الوزير بو حبيب الى واشنطن ونيويورك وبروكسل، والنزوح السوري وموضوع اليونيفيل ودعم الجيش.

وهنأ السفير الاسترالي بوحبيب على التنظيم الناجح لانتخابات المغتربين.