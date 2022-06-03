لبنان | الدفاع المدني: 36 مهمة خلال 24 ساعة

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 01:09 مساءً - منذ 3 ساعات

صدر عن المديرية العامة للدفاع المدني في وزارة الداخلية والبلديات البيان الآتي:

“تمكن عناصر الدفاع المدني ، خلال ال24 الساعة الماضية، من تنفيذ مهمات إنقاذ وإسعاف وإخماد حرائق على الأراضي اللبنانية، وتوزَّعت على الشكل التالي:

– إخماد حرائق (عدد17) :

* أعشاب (عدد9):

(م.جبل لبنان) (عدد1) : جعيتا .

(م.الشمال) (عد4) : البترون – طرابلس .

واشجار : القبيات – كرمسدة .

(م.لبنان الجنوبي)(عدد1) : الصرفند .

(م.البقاع ) (عدد3) : جديتا – بيت شاما – الفرزل .

* منازل (عدد1) : وادي العرائش/زحلة .

* كهرباء (عدد3) : مولد في ذوق مكايل – غرفة كهرباء في كفرعبيدا – مولدان داخل مبنى سكني في الرميل/الاشرفية .

* نفايات (عدد2) : اوتوستراد المتن السريع – عماطور .

* مختلف (عدد 2) : غرفة داخل مدرسة في عجلتون – عمود خشبي في اهدن .

– نقل وإسعاف (عدد17) :

* حوادث : قريطم – حراجل – جبيل – برج حمود – ريفون – المنارة – برج ابي حيدر – الباشورة – الشياح – طريق الجديدة .

* حوادث سير (عدد6) : طريق عام البص/صور ونقل جريح الى المستشفى – قب الياس وإنقاذ جريحين من داخل السيارة واخماد حريق في السيارة – طريق عام الثكنة/ صور ونقل جريح الى المستشفى – قريطم ونقل جريح الى المستشفى – اوتوستراد جونية ونقل جريح الى المستشفى – خلدة وسحب جثة قتيلة من داخل السيارة .

* نقل جثث : نقل جثة من نقطة المصنع الحدودية/البقاع الى المستشفى.

– إغاثة وإنقاذ : فتح باب منزل في العقيبة وانقاذ مواطنين محتجزين في الداخل – فتح باب مصعد وانقاذ مواطن محتجز في الداخل .

مجموع المهمات المنفذة خلال ال 24 ساعة الماضية 36 مهمة.

تذكر المديرية العامة للدفاع المدني المواطنين بضرورة الإتصال بغرفة عملياتها على رقم الطوارئ 125 لطلب المساعدة”.