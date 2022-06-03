لبنان | أسعار المحروقات “طايرة”

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 5 دقائق

ارتفع سعر البنزين بنوعيه 95 و98 أوكتان 23000 ليرة لبنانية، كما ارتفع المازوت 45000 ليرة.

وأصبحت الأسعار على الشكل الآتي:

بنزين 95 أوكتان: 624000 ليرة.

بنزين 98 أوكتان: 635000 ليرة.

المازوت: 619000 ليرة.

وكان رأى عضو نقابة اصحاب محطات المحروقات الدكتور جورج البراكس، في تصريح سابق له، “انه تحت وطأة ارتفاع اسعار النفط عالمياً، وتخطي سعر برميل البرنت 122 دولارا اميركيا نتيجة التصعيد في الحرب الدائرة في اوكرانيا والضغط الذي يمارسه الاتحاد الاوروبي لفرض رزمة جديدة من العقوبات على روسيا ولمنع البواخر الاوروبية من نقل النفط الروسي ولمقاطعة شراء هذا النفط من قبل الدول الاوروبية بالرغم من عدم اقتناع بعضها ومعارضة هنغاريا التي يمكن ان تستثنى من هذا القرار، بالاضافة الى ثبات موقف منظمة الدول المنتجة والمصدرة للنفط “اوبيك” التي ترفض زيادة انتاجها لاراحة الاسواق وضخ كميات اضافية، انعكس ذلك على اسعار المحروقات في لبنان”.

وقال: “بين ارتفاع اسعار النفط من ناحية وتراجع سعر صرف الدولار في الاسواق اللبنانية من ناحية اخرى، صدر جدول الاسعار اليوم. فسعر صفيحة البنزين ارتفع نتيجة ارتفاع سعر الكيلوليتر المستورد نحو 11 دولارا وتراجع سعر صرف الدولار وفقاً لمنصة صيرفة التي تعتمد لاستيراد البنزين من 24600 الى 24500. اما في ما يتعلق بسعر المازوت فقد شهدنا ارتفاعاً بما يقارب 9 دولارات للكيلوليتر المستورد وتراجعاً بسعر صرف الدولار في السوق الحرة المعتمد لتحديد السعر بالليرة من 30000 الى 27487 ليرة”.