لبنان | مع نهاية الأسبوع… كم بلغ دولار السوق السوداء؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 33 دقيقة

لا يزال دولار السوق السوداء يتأرجح ما بين الارتفاع والانخفاض يومياً.

وسجل صباح اليوم الجمعة استقراراً بالنسبة لما سجله أمس إذ تراوح ما بين الـ28100 ليرة لبنانية للشراء و28000 ليرة لبنانية للبيع.

وكان أصدر مصرف لبنان المركزي بياناً جاء فيه: “يفيد مصرف لبنان انه يقف إلى جانب الجمعيات الخيرية ومطالبها المحقة”، وقد سبق ووافق على منح ٤٠ في المئة من مستحقات الجمعيات الخيرية والتي تم تحويلها عن عام ٢٠٢١ وبشكل نقدي.

وبلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /122,000,000/$ مائة واثنان وعشرون مليون دولار أميركي بمعدل 24400 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

وقال بيان “المركزي”: “على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمرار بتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

وكانت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، قالت في 27 أيار الماضي، إن خروج لبنان من وضع التخلف عن سداد الدين ما زال صعبا بعد الانتخابات غير الحاسمة.

وأضافت أن نتائج انتخابات 15 أيار غير الحاسمة في لبنان تزيد من صعوبة تمكن أي معسكر من تشكيل أغلبية حاكمة مستقرة في البرلمان، مشيرة إلى أن الانتماءات السياسية للنواب اللبنانيين ليست واضحة دائما.