لبنان | بيان جديد من هيئة إدارة السير… ماذا جاء فيه؟

كتبت أسماء لمنور في الجمعة 3 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعتين

تعلن هيئة إدارة السير والآليات والمركبات الآتي:

يتم الكشف على كافة الآليات والمركبات ما عدا الدراجات النارية ايام الخميس والجمعة من كل اسبوع على ان يخصص نهار الاثنين من كل اسبوع للكشف على الدراجات النارية، اما في ما يتعلق باصدار رخص السير، فسوف يتم منح كافة رخص السير يوم الاثنين المقبل لكافة المعاملات التي سبق ان تم استيفاء رسمها في صناديق المالية وذلك لدى مراكز اصدار المستندات الآمنة في كافة الاقسام والفروع. ويجري العمل يومي الثلاثاء والاربعاء كالمعتاد لاستكمال كافة المعاملات باستثناء الكشف الميكانيكي.

وتجدر الاشارة الى اجراء امتحانات السوق للطلبات التي سبق ان جرى قطع ايصالات التعيين العائدة لها مع امكانية قطع ايصالات التعيين المعجل التي ستجري امتحاناتها يوم الخميس من الاسبوع الحالي وذلك في كافة اقسام وفروع مصلحة تسجيل السيارات، على ان يصدر بيان لاحق حول عمل الاسابيع المقبلة تبعا لتوفر المستلزمات اللازمة.