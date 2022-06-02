لبنان | صحافية في الوكالة الوطنية تتبرع براتبها لرؤساء ووزراء و نواب لبنان!!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 07:13 مساءً - منذ ساعتين

كتبت الصحافية أميمة شمس الدين، احدى كبار موظفي الوكالة الوطنية للاعلام منشورا في حسابها الخاص عبر “فايسبوك”، جاء فيه:

“قررت التبرع براتبي البالغ مليونين و ٧٠٠ الف لرؤساء ووزراء و نواب بلادي لمن يهمه الأمر الإتصال على رقمي الخاص”.

ويأتي منشور شمس الدين، في اطار التعبير عن الامتعاض والغضب، اذ ان موظفي القطاع العام لم يتقاضوا بدل النقل منذ شهرين في ظل “لهيب” اسعار المحروقات، اضافة الى ان المساعدات التي اقرّتها الحكومة للقطاع العام، لم يحصلوا عليها سوا مرّتين فقط”.

في السياق حثّ البنك الدولي لبنان على الإسراع بوضع وتنفيذ خطّة للتعافي الشامل، للخروج من الأزمة الاقتصادية التي تعصف به منذ 2019، ودفعت البلاد لتسجيل أكبر انهيار اقتصادي ونقدي.

وفي تقرير له صدر قبل يومين حول مراجعة الأداء والدروس المستفادة لإطار الشراكة الاستراتيجية مع لبنان، قال البنك إنّ لبنان “أضاع وقتاً ثميناً دون القيام بما يلزم، لإخراج البلاد من التدهور الاقتصادي الحادّ”.

وبسبب تراجع العملة، شهدت الأسواق المحلية شحّاً في وفرة النقد الأجنبي، عجزت بسببه الحكومة عن توفير استيراد السلع الأساسية بقيادة الدواء والحبوب والنفط الخام ومشتقاته.