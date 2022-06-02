لبنان | التجديد لليونيفيل على طاولة البحث.. ما الجديد؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - منذ ساعتين

استقبل وزير الخارجية والمغتربين، عبدالله بو حبيب على التوالي سفير روسيا لدى لبنان الكسندر روداكوف وسفير الصين لدى لبنان تشيان مينجيان وتم البحث في موضوع التجديد للقوات الدولية العاملة في جنوب لبنان (اليونيفيل).

وطلب الوزير بو حبيب من السفيرين الروسي والصيني تأييد بلديهما للفقرة رقم 11 التي يتضمنها قرار التجديد والتي تنص على دعم دوريات الجيش اللبناني العاملة في الجنوب لمدة سنة كاملة بالنفط والغاز والطبابة لتتمكن من القيام بدوريات مشتركة مع اليونيفيل .