لبنان | أكثر من مائة مليون دينار عراقي مزيف داخل حقيبة سيدتين في المطار!

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 04:13 مساءً - منذ 3 ساعات

آخر تحديث: 2 - يونيو - 2022 2:23 مساءً

صدر عن المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي ـ شعبة العلاقات العامة البلاغ التالي:

بتاريخ 20/5/2022، تمكن عناصر فصيلة تفتيشات المطار في وحدة جهاز أمن السفارات والإدارات والمؤسسات العامة، من إحباط عملية تهريب مبلغ /107،600،000/ دينار عراقي مزيّف (حوالَي 75,000$)، جرى ضبطه مخبأ في داخل أمتعة عائدة لسيدتَين معهما طفل رضيع، أثناء محاولتهما مغادرة الأراضي اللبنانية إلى العراق، وهما العراقيّتَين:

أ. ف. (مواليد عام 1988)

ز. ف. (مواليد عام 1993)

بالتحقيق معهما من قبل فصيلة الضابطة الإدارية والعدلية، اعترفتا أنهما لا تعرفان مصدر هذه الأموال وقد تفاجأتا بوجودها داخل حقائبهما، وأنهما حضرتا إلى لبنان بهدف السياحة ولا تعرفان أحدًا هنا لتتمكّنا من الحصول على هذه الكمية من الأموال.

أودعتا مع المضبوطات مكتب مكافحة الجرائم المالية وتبييض الأموال في وحدة الشرطة القضائية، للتوسع بالتحقيق معهما، بناءً على إشارة القضاء المختص.