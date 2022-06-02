لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

- 1/2
- 2/2
الطقس
يؤثر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.
وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيا في الايام المقبلة.
وفي تفاصيل طقس اليوم:
– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٤ درجات٢
– الجو : مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على الجبال
– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س
– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪
– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa
– الرؤية جيدة
– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.
أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:
الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.
السبت: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.