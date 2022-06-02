لبنان | كيف سيكون الطقس في الأيام المقبلة؟

كتبت أسماء لمنور في الخميس 2 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ 53 دقيقة

يؤثر على لبنان طقس ربيعي اعتيادي، يترافق مع استقرار بدرجات الحرارة التي تتمحور حول معدلاتها الموسمية.

وتبقى درجات الحرارة مستقرة نسبيا في الايام المقبلة.

وفي تفاصيل طقس اليوم:

– الحرارة ساحلاً بين ٢٠ و ٢٨ درجة بقاعا بين ١٧ و ٣٢ درجات وعلى الـ ١٠٠٠متر بين ١٦ و ٢٤ درجات٢

– الجو : مشمس الى غائم جزئاً مع ضباب على الجبال

– الرياح : غربية ضعيفة وسرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س

– الرطوبة السطحية تسجل ساحلا بين ٦٠ و ٨٠ ٪؜

– الضغط الجوي يسجل ساحلا ١٠١٢ hpa

– الرؤية جيدة

– البحر منخفض الموج وحرارة سطح المياه ٢٢ درجة.

أما في تفاصيل طقس اليومين المقبلين:

الجمعة: طقس مستقر قليل السحب مع ضباب محلي على الجبال الغربية والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.

السبت: طقس مستقر قليل السحب والحرارة تنخفض تتراوح بين ١٨ و ٢٧ درجة ساحلا ١٤ و ٣٠ بقاعاً وبين ١٥ و ٢٣ درجة على الـ ١٠٠٠متر فيما الرياح غربية ضعيفة سرعتها بين ٢٠ و ٣٠كم/س.