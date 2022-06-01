لبنان | توضيح من اعلام رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 4:23 مساءً

اوضح المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان انه”ورد خطأ في الخبر عن استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الثلاثاء لوفد من نقابة الممرضين والممرضات ان عدد اعضاء النقابة 2500 ممرض وممرضة.

والصحيح ان العدد هو 18 الف ممرض وممرضة هاجر منهم الى الخارج بسبب الاوضاع الراهنة في لبنان 2500.

فاقتضى التصويب والاعتذار عن الخطأ”.