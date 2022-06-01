اخبار العالم / اخبار لبنان

لبنان | توضيح من اعلام رئاسة الجمهورية.. هذا ما جاء فيه

0 نشر
mayssa kassab 0 تبليغ

  • 1/2
  • 2/2

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 37 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 4:23 مساءً

قصر بعبدا

اوضح المكتب الاعلامي في رئاسة الجمهورية في بيان انه”ورد خطأ في الخبر عن استقبال رئيس الجمهورية العماد ميشال عون امس الثلاثاء لوفد من نقابة الممرضين والممرضات ان عدد اعضاء النقابة 2500 ممرض وممرضة.
والصحيح ان العدد هو 18 الف ممرض وممرضة هاجر منهم الى الخارج بسبب الاوضاع الراهنة في لبنان 2500.
فاقتضى التصويب والاعتذار عن الخطأ”.

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

قد تقرأ أيضا