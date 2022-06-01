لبنان | بيان توضيحي عن الإشكال في محيط كلية الحقوق

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 04:09 مساءً - منذ 41 دقيقة

آخر تحديث: 1 - يونيو - 2022 4:16 مساءً

صدر عن كلية الحقوق والعلوم السياسية والادارية في الجامعة اللبنانية، بيان توضيحي في شأن الإشكال الذي حصل في محيط كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية – الفرع الثاني. وجاء في البيان:

“رداً على ما تناقلته بعض وسائل الإعلام حول الإشكال الذي وقع بين عدد من الطلاب في منطقة جل الديب، يهم عميد كلية الحقوق والعلوم السياسية والإدارية في الجامعة اللبنانية البروفسور كميل حبيب التوضيح أن الإشكال الطلابي حصل في محيط كلية الحقوق – الفرع الثاني وليس في داخلها”.