لبنان | حاولوا التحضير لعملية سرقة… فوقعوا بقبضة الأمن

كتبت أسماء لمنور في الأربعاء 1 يونيو 2022 10:09 صباحاً - منذ ساعة واحدة

تمكّنت دورية من شعبة المعلومات، وبعد عمليات رصد ومتابعة في عدة مناطق شمالية، من توقيف 3 شبان يتنقلون على متن دراجة نارية من شكا إلى مدينة البترون بطريقة مشبوهة.

وبعد توقيفهم اعترفوا انهم كانوا يحضرون لعمليات سرقة دراجات نارية وسبق لهم أن نفذوا عمليات مشابهة في مناطق عدة. كما تم ضبط كمية من المخدرات كانت بحوزة أحدهم وهو مطلوب بمذكرات عدلية بجرم تعاطي وترويج المخدرات.

وتم تسليم الموقوفين الثلاثة إلى المراجع الامنية المختصة لإجراء المقتضى.