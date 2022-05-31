لبنان | تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية تمويل “حزب الله” في الكويت

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 10:09 مساءً - منذ ساعتين

قررت محكمة الجنايات في الكويت تأجيل محاكمة المتهمين في قضية خلية تمويل “حزب الله”، إلى جلسة في 21 حزيران للتصوير وفض الإحراز، كما رفضت المحكمة طلبات رفع منع السفر عن المتهمين، بحسب ما أفادت صحيفة “القبس”.

هذا ونقلت الصحيفة أحداث الجلسة، مشيرةً إلى حضور جميع المتهمين، ومواجهتهم بالاتهامات، مؤكّدةً أنهم أنكروها.

وأضافت أنّه “حضر عدد من المحامين للدفاع عن المتهمين، وقدّم المحامي علي الصابري طلب رفع منع السفر عن موكله”.

إلى ذلك، لفتت إلى أن المحكمة كانت قد قرّرت في بداية جلسة المحاكمة عقدها سرّية، حيث قام رجال الأمن بإبلاغ جميع المتهمين بضرورة الدخول إلى قاعة رقم 15 في قصر العدل فور فتح الأبواب، ومنع جميع الحضور من الدخول للقاعة بأمر رئيس المحكمة، باستثناء الموكلين بالدفاع عنهم.