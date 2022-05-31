لبنان | بعد وصوله الى المجلس بالـ”بنتلي”.. اليكم قصة سيارة الـ”شمعون”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 9 دقائق

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 7:34 مساءً

ي سيّارة الـ”بنتلي” التي اقتناها الرئيس الراحل كميل شمعون، وحملت لوحتها الرقم 1000، وصل النائب كميل دوري شمعون اليوم إلى ساحة النجمة للمشاركة في انتخاب رئيس مجلس النواب ونائبه وهيئة مكتب المجلس. وانشغل روّاد مواقع التواصل الاجتماعي بالسيارة التي أعادت إحياء ذكرى الرئيس الراحل.

وفي حديث لـ”النهار”، يروي النائب السابق دوري شمعون أنّ شقيقه الشهيد داني “توجّه يوماً إلى فقرا لتمضية بعض الوقت، فطرأ عطل على المحرّك وتوقّفت السيارة ثلاث مرّات، فاستغرقت الرحلة نحو ساعتين ونصف ساعة”.

ويُتابع دوري ضاحكاً: “لمّا وصل داني إلى فقرا كان غاضباً، فلمّا رآه أحد الأقرباء ويُدعى جورج شمعون، سأله: “سيدنا هل تبيعها؟” فوافق داني رافضاً أن يتقاضى 10 آلاف ليرة في المقابل”.

بقيت الـ”بنتلي” في منزل جورج شمعون إلى أن توفي قبل نحو سنتين، وكان قد عرض بيع السيارة على دوري لحاجته الماسّة للمال للخضوع لعلاج في فرنسا. وهكذا عادت السيارة إلى منزل دوري شمعون.

بسيارة والده حضر النائب كميل دوري شمعون اليوم إلى ساحة النجمة للمشاركة في انتخاب رئيس مجلس النواب

كميل شمعون بجانب سيارته