لبنان | كم بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ 39 دقيقة

صدر عن مصرف لبنان البيان الآتي: “بلغ حجم التداول على منصة “Sayrafa” لهذا اليوم /105,000,000/$ مئة وخمسة ملايين دولار أميركي بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة.

على المصارف ومؤسسات الصرافة الإستمراربتسجيل كافة عمليات البيع والشراء على منصة “Sayrafa” وفقاً للتعاميم الصادرة بهذا الخصوص”.

سجّل سعرُ صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء متوسط سعر يتراوح بين 31500 ليرة للمبيع و31700 ليرة للشراء لكل دولار واحد، بعد أن افتتح صباحاً ما بين 28650 ليرة للمبيع و28750 ليرة للشراء للدولار الواحد.