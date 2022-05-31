لبنان | اجتماع في وزارة الصحة في “اليوم العالمي للامتناع عن التدخين”

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعة واحدة

عقد المدير العام لوزارة الصحة العامة بالوكالة فادي سنان اجتماعا في الوزارة، في “اليوم العالمي للامتناع عن التبغ والتدخين الذي يصادف اليوم.

وتحدث سنان عن “أهمية إطلاق لوبي معني بمواكبة مجمل النشاطات والفعاليات المرتبطة بهذا الموضوع مع الحاجة إلى وضع استراتيجية وطنية تنفذ على مدار السنة”.

وعرض عددا من “الإنجازات المحققة في مجال الدعاية والإعلانات التحذيرية”، مؤكدا “أهمية تكثيف الجهود وفتح المجال أمام كل من يرغب في المساهمة في هذه الورش المتواصلة”.

وتناول المجتمعون مقترحات يمكن تنفيذها عبر برنامج عمل مستدام، وتم الاتفاق على “تكثيف الجهود المبذولة لحماية المجتمعات، على أن يعقد اجتماع لاحق للمتابعة في وزارة الصحة”، مؤكدين “مخاطر آفة التدخين على أنواعه، لا سيما في أوساط الشباب ومن هم تحت السن القانونية وانتشار هذه الظاهرة في المدارس والجامعات”.

وتمنوا على “أجهزة وزارة الداخلية والبلدية بالتحديد تطبيق القانون، لا سيما الـ147”.

حضر الاجتماع ممثلون لوزارات: العدل، المالية، التربية والتعليم العالي، الداخلية والبلديات، الاقتصاد والتجارة، البيئة، الإعلام، الاتصالات، الشؤون الاجتماعية، السياحة، مديرية الجمارك، إضافة إلى ممثلين لمنظمة الصحة العالمية وجمعيات صحية وبيئية وهيئات صحية وكشافة المهدي، فرسان مالطا، وجمعيتي “جاد” و”غايا”.