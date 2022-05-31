لبنان | دولار السوق السوداء بعد انتخاب بري “طلوع”.. كم سجل مساء اليوم؟

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 7:13 مساءً

سجّل سعرُ صرف الدولار اليوم في السوق السوداء مساء اليوم الثلاثاء متوسط سعر يتراوح بين 31500 ليرة للمبيع و31700 ليرة للشراء لكل دولار واحد، بعد أن افتتح صباحاً ما بين 28650 ليرة للمبيع و28750 ليرة للشراء للدولار الواحد.

يتزامن الصعود المتسارع الجديد لدولار السوق السوداء مع انعقاد الجلسة الأولى لمجلس النواب المنتخب، حيث تمكن الرئيس نبيه بري من الفوز مجدداً برئاسة المجلس، ولكن لأول مرة في تاريخه بـ 65 صوتاً فقط من أصل 128، الأمر الذي يعتبر سابقة في تاريخ بري المترأس للمجلس لنحو 30 عاماً.

في السياق، أعلن مصرف لبنان، في بيانٍ أن “حجم التداول على منصة “Sayrafa” بلغ لهذا اليوم /105,000,000/$ مائة وخمسة ملايين دولار أميركي بمعدل 24500 ليرة لبنانية للدولار الواحد وفقاً لأسعار صرف العمليات التي نُفذت من قبل المصارف ومؤسسات الصرافة على المنصة”.

يشار إلى أن السوق السوداء شهدت تقلباً حاداً وجنونياً في سعر صرف الدولار يوم الجمعة، حيث وصل بعد ظهر الجمعة إلى ما يقارب 38000 ليرة مقابل كل دولار، ليعود ويهبط بشكل حاد إلى أقل من 28000 ليرة، متأثرا بتعميم حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، والذي دعا في اللبنانيين لاستبدال عملاتهم من الليرة اللبنانية بالدولار الأمريكي في جميع المصارف.

تعميم الحاكم الذي وصفه البعض بالمتلاعب والمسيس، لم يدم تأثيره مع عودة المشهد السياسي في لبنان إلى الانقسام، وذلك كان واضحاً خلال جلسة انتخاب رئيس المجلس ونائبه وأميني السر، التي شهدت احتقاناً وجدلاً في الكثير من الأمور بين الأفرقاء السياسيين داخل المجلس.

من جهة أخرى جاء في تقرير نشره البنك الدولي عن حجم التحويلات المالية عالمياً للعام 2021، بأن لبنان احتل المرتبة الثالثة بين الدول العربية من حيث التحويلات.