لبنان | تجمع الاطباء والديموقراطي: لتحقق من وجود جدري القرود في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 5:50 مساءً

دعا المكتب الصحي المركزي في “التجمع الوطني الديموقراطي” في لبنان واللجنة الصحية في “تجمع الاطباء” في لبنان، في بيان، وزير الصحة العامة الدكتور فراس الأبيض الى “التحقق من وجود فعلي لجدري القرود، وخصوصا ان الاختصاصي في طب الأسرة والأمراض المزمنة الدكتور محمد فهمي خروب أعلن، في مقابلة معه ضمن فقرة “الصحف” على قناة ” الجديد”، عن “كشف حالتين من جدري القرود في لبنان”.

ولفت البيان الى ان الدكتور خروب أكد انه “عاين مريضا مصابا بجدري القرود، ولديه أعراض، ولفت الى انه ورده أن هناك حالة ثانية من جدري القرود في جنوب لبنان بعد وصولها من أفريقيا”.

وأشار، بحسب البيان، الى أن “فحص PCR جدري القرود غير موجود في لبنان، مضيفا أن لا لقاح له ولا علاج، والوقاية منه ضرورية جدا، وان خروب قدم نصائح الى المصابين وللوقاية من الفيروس”.

وحذر التجمعان من “تفشي مرض جدري القرود في لبنان، بواسطة الوافدين من أفريقيا وأوروبا”. وطالب التجمعان بـ”التشدد في مراقبه المسافرين الوافدين من هذه الدول، وتتبعهم بشكل دقيق، وتشكيل استمارات خاصة ومراقبتها بدقة، وخصوصا أن فترة الحضانة لهذا المرض قد تصل إلى 3 اسابيع، وقد يكون المسافر الوافد عبر المطار حاملا لهذا المرض في بدايته ولم تظهر العلامات عليه، لذا على وزارة الصحة العامة، اتخاذ الحيطة والحذر والترصد حتى لا نقع في كارثة صحية جديدة”.