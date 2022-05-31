لبنان | المولوي يكشف عن جديدة قضية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون الأخيرة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 5:37 مساءً

تابع وزير الداخلية والبلديات القاضي بسام مولوي في اتصال هاتفي مع نظيره النائب الاول لرئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية الكويتي الشيخ أحمد نواف الاحمد الجابر الصباح، قضية محاولة تهريب حبوب الكبتاغون الأخيرة الى دولة الكويت.

حيث أكد مولوي أن التحقيقات جارية للوصول الى كل تفاصيل العملية بعد ضبط كمية المخدرات وتوقيف عدد من المتورطين، لافتاً الى اهمية التعاون القائم بين وزارة الداخلية والأجهزة الأمنية اللبنانية وقطاع الأمن الجنائي الادارة العامة لمكافحة المخدرات في وزارة الداخلية الكويتية.

وأعرب مولوي عن حرصه على ضمان أمن واستقرار دولة الكويت وسائر دول مجلس التعاون الخليجي، مجدداً التأكيد ان الأجهزة الامنية اللبنانية تقوم بجهود جبارة لمنع تصدير الاذى الى أشقائنا.

من جهته، شكر الشيخ الصباح الوزير مولوي على المجهود الأمني الذي تقوم به وزارة الداخلية اللبنانية والاجهزة الامنية حفاظاً على أمن المجتمعات العربية كافة.

بحيث تمكنت القوى الامنية في عملية نوعية من إحباط محاولة تهريب ١٨،٣ كيلوغراما من حبوب الكبتاغون الى دولة الكويت، عبر مطار رفيق الحريري الدولي.

وتبيّن أن الموقوف السعودي الجنسية هو مقيمٌ في الكويت وبحوزته أوراق أمنية كويتية، وعلى ضوء ذلك، تواصل مولوي مع الجهات الكويتية المختصة في إطار التنسيق ومواصلة التحقيقات اللازمة، الامر الذي ينفي ما يتداوله البعض بأن الموقوف هو رجل أمن سعودي.