لبنان | حليمة قعقور: سنلعب دور المعارضة ولن نشارك في الحكومة

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 5 دقائق

كشفت النائب حليمة قعقور أن “النواب التغييريين وعددهم 13 عقدوا اجتماعات عدة قبل الجلسة النيابية للذهاب اليها يداً واحدة لكن التكتل النيابي لم ينته التحضير له بعد واتفقنا على الرسائل التي قمنا بتوجيهها في الجلسة”.

وأعلنت قعقور في حديث لـmtv أن “من بين النواب التغييريين كان هناك 7 قرروا في الاجتماع الداخلي الاقتراع لغسان سكاف و6 ضده وأنا من بينهم لكن في الدورة الأولى اقترعنا بورقة بيضاء أما في الدورة الثانية فاقترعنا جميعنا لسكاف”.

وأضافت “يجب الخروج من الاصطفافات ومن 8 و14 وأن نجمع جميع الناس على حقوقهم وسندرس كل ملف داخل التكتل وعلينا أن نحمي جميع اللبنانيين وخطابنا ليس طائفياً ونحن تحت المحاسبة”.

وتابعت “لم نبحث بعد بموضوع مرشحنا لتولي رئاسة الحكومة ولن نشارك في الحكومة المقبلة وسوف نقوم بتقديم نموذج جديد وسنلعب دور المعارضة ولن نسير بخيار عودة نجيب ميقاتي”.