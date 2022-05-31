لبنان | اتحاد نقابات المهن الحرة: لمتابعة الإجراءات القضائية حفاظًا على أموال المودعين

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ 34 دقيقة

قرّر اتحاد نقابات المهن الحرة متابعة السير في الإجراءات القضائية من أجل المحافظة على أموال المودعين ومن ضمنها صناديق النقابات.

وبدعوة من نقيب المحامين في بيروت “ناضر كسبار”، اجتمع الاتحاد من أجل البحث والتداول في آخر المستجدات المتعلقة بالوضعين المصرفي والإقتصادي.

وأشار في بيان الى انه “بعد البحث في الخطوات المتخذة من قبل جمعية المصارف عبر التعميمين الأخيرين، والتي فشلت في الوصول إلى أدنى النتائج المطلوبة لإيجاد حلّ لموضوع الودائع، ووضع حد للاجراءات والتصرفات التعسفية التي تقوم بها معظم المصارف اللبنانية مع المودعين والعملاء، ومنهم المنتسبون إلى نقابات المهن الحرة.

وحيث ان الإجراءات المتخذة من قبل جمعية المصارف، اتسمت بالشكلية ولم تف بالغرض، وذلك بمحاولة من المصارف لتمرير الوقت والتفلت من المسؤولية، وهو الأمر الذي يستمر بالتأثير سلبا على أموال المودعين ويعرض حقوقهم للضياع،

بناء عليه، قرر الإتحاد بالإجماع متابعة السير في الإجراءات القضائية، لا سيما تلك التي تستند إلى أحكام القانون 2/67، وذلك محافظة على أموال المودعين ومن ضمنها صناديق النقابات. ولهذه الغاية تم الإتفاق على الآلية العملية لهذا الأمر، وقد أبقى الإتحاد على إجتماعاته مفتوحة لمواكبة هذا الموضوع”.