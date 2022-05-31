لبنان | باسيل: موقفنا واضح من انتخابات رئيس المجلس والأكثرية مفهوم متحرّك

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 3:57 مساءً

أشار رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل بعد جلسة مجلس النواب الى ان “موقفنا معروف بالنسبة لانتخابات رئاسة المجلس النيابي وهو أنّنا وضعنا ورقة بيضاء”.

ولفت الى أنه” في ما خصّ نيابة رئاسة المجلس، فهذه المعركة مؤجلة منذ 4 سنوات وهكذا حصل اليوم ديمقراطيًّا، وهذا يُحمّلنا مسؤولية كبيرة،والحديث عن الاقلية والاكثرية غير صحيح”.

واضاف :” حلو نتنافس مع بعضنا برقيّ وشرف” وليس بالتخوين والتشكيك” .

كذلك، قال :”صحيح أن مرشحينا لنيابة الرئاسة وعضوية هيئة المكتب نجحا، ولكن هذا لا يعني أنّ الأكثرية معنا، والأيام ستبرهن أنّ الأكثرية مفهوم متحرّك ويجب تخفيف الصفقات والتسويات”.

هذا وفاز النائب آلان عون بموقع أمين السر المخصص عرفًا للموارنة في هيئة مكتب مجلس النواب بـ 65 صوتا، بينما نال النائب زياد حواط 38 صوتًا وميشال دويهي 4 أصوات و9 أوراق بيضاء و10 ملغاة.

وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.

كما تم التوافق على انتخاب النواب :آغوب بقرادونيان، ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس.