لبنان | وزارة الأشغال عن الطريق المنهار في العبدة: ستُعالج المشكلة قريبًا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعة واحدة

عاين المدير الإقليمي لوزارة الأشغال العامة والنقل في الشمال المهندس “الياس عقل”،موقع الجدار الذي انهار بفعل الامواج على شاطئ البحر في العبدة واحدث فجوة كبيرة وسط الطريق العام الدولي.

وتفقد عقل حجم الإنهيار الحاصل بحائط الدعم والفجوة الكبيرة التي خلفها وسط الطريق العام الدولي الذي يربط شمال لبنان مع سوريا، وقال: “بتوجيهات من وزير الاشغال العامة والنقل الدكتور “علي حميه” قمنا اليوم بجولة في موقع الإنهيار الحاصل على الطريق العام الدولي في منطقة العبدة، بهدف وضع دراسة خاصة عن هذا الموقع وعن الإنهيار الحاصل به ورفعها الى معالي الوزير لإتخاذ القرار المناسبة بهدف معالجة هذه المشكلة ضمن امكانات وزارة الأشغال العامة وبوقت قريب ان شاء الله”.

بدوره، شكر رئيس “جمعية إنماء ببنين العبدة” المختار “محمد البستاني” الوزير حميه والمهندس عقل على “اهتمامهما بقضية الإنهيار الحاصل”، آملًا منهما “معالجة هذه المشكلة بأسرع وقت، لا سيما ان الانهيار يزداد يوما بعد يوم بفعل الضغط الذي تشكله امواج البحر في عملية المد والجزر كل مرة “، كما شكر “المحامي سعد الدين الذي حمل هذه القضية وتواصل مع الجهات المعنية بهدف معالجة هذه المشكلة ولم تثنه نتائج الإنتخابات النيابية عن القيام بدوره تجاه اهله وناسه في بلدة ببنين ومختلف قرى عكار وبلداتها، حيث ازداد نشاطا وهمة اكثر من قبل من اجل رفع ما أمكن من حرمان وإهمال عن محافظة عكار المنسية”.

وتمنى البستاني على وزير الاشغال “ايلاء مرفأ ببنين العبدة الاهمية القصوى، لا سيما وان المرفأ يشكل مصدر زرق لشريحة كبيرة وواسعة من ابناء بلدة ببنين وأهالي القرى المجاورة الذين يعتمدون في معيشتهم على صيد الاسماك”.