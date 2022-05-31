لبنان | انتخاب آلان عون وهادي أبو الحسن أميني سر هيئة مكتب مجلس النواب

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

فاز النائب آلان عون بموقع أمين السر المخصص عرفًا للموارنة في هيئة مكتب مجلس النواب بـ 65 صوتا، بينما نال النائب زياد حواط 38 صوتًا وميشال دويهي 4 أصوات و9 أوراق بيضاء و10 ملغاة.

وفاز أمين السر الثاني النائب هادي أبو الحسن بالتزكية بعد انسحاب النائب فراس حمدان.

كما تم التوافق على انتخاب النواب :آغوب بقرادونيان، ميشال موسى وكريم كبارة بالتزكية كمفوضين لهيئة مكتب المجلس.

وكان النائبان ميشال الدويهي وفراس حمدان قد انسحبا من معركة أمين السر.

ودعا برّي النواب الى جلسة الثلاثاء المقبل لاختيار رؤساء وأعضاء اللجان النيابية.

الى ذلك، فاز النائب الياس بو صعب بمنصب نائب رئيس المجلس النيابي بـ 65 صوتًا مقابل 60 صوتًا لـ “غسان سكاف”، وورقتين بيضاوين وورقة ملغاة.

وشكر بو صعب “اعضاء المجلس والزميل غسان سكاف على المنافسة الشريفة”.

كما انتُخب الرئيس نبيه بري بولاية سابعة في رئاسة المجلس بعد حيازته على 65 صوتا مقابل 23 ورقة بيضاء و40 ورقة ملغاة.

وعلى الإثر، أدلى بكلمة قال فيها: “الشكر للزملاء الذين عارضوا انتخابي رئيساً سواء بالتصويت بورقة بيضاء أو باختيار إسم خارج السياق المألوف أو بالاقتراع من باب “الزكزكة”. سأحترم كلّ هذه الأمور وسألقي خلفي كلّ إساءة وسنلاقي الورقة البيضاء بقلب أبيض ونية صادقة”.