لبنان | القاضية عون: المقارنة بين القرض الحسن ودعوى مكتّف لا تصحّ أبدًا

كتبت أسماء لمنور في الثلاثاء 31 مايو 2022 04:10 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 31 - مايو - 2022 2:38 مساءً

تطرّقت القاضية “غادة عون” مجددا الى موضوع “القرض الحسن”، إذ لفتت الى أن النيابة العامة التمييزية حفظت الملف، مبديةً استعدادها لفتح التحقيق من جديد في حال حوّل مدعي عام التمييز الملف لها.

كلام عون أتى ردًا على ما غرّده المحامي “مجد حرب” الذي علّق على تغريدتها الأولى حول الملف أمس رابطًا الملف بقضية شركة مكتّف، إذ كتبت على حسابها عبر تويتر: “النيابة العامة التمييزية حفظت ملف القرض الحسن وانا متأكدة من ذلك. والقرض الحسن شخص معنوي مرخص يه”.

وأضافت: “بمطلق الاحوال انا أعود واكرر اذا حول لي مدعي عام التمييز الملف سأفتح التحقيق من جديد”.

الى ذلك، اعتبرت عون ان المقارنة مع ملف مكتف لا تصح ابدا. في دعوى مكتف هناك ٤ مليارات دولار خرجت من لبنان مجهولة المصدر في حين في القرض الحسن هناك اموال تدخل الى لبنان ومعروفة المصدر”.

وسألت: “أين الجرم هنا؟ هناك أموال تدخل أيضا الى كاريتاس وفرسان مالطة وال ONG فهل هذا جرم؟ أكيد لا”.

وكانت عون قد أشارت أمس، الى أن “ملف القرض الحسن تم البت به لدى مدعي عام التمييز وهو حفظه”. وأنه “اذا أراد فتحه مجددا انا مستعدة. لكن حتى الآن ما عندي في الملف ادلة كافية عن تبييض أموال”.