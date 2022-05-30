لبنان | حاصباني:‏ تعليق يافطة لبدري الضاهر أمر مهين لضحايا تفجير بيروت

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - منذ دقيقة واحدة

غرّد نائب رئيس مجلس الوزراء السابق النائب غسان حاصباني عبر حسابه على “تويتر”:

“‏تعليق يافطة في ساحة ساسين لبدري الضاهر المحجوز قيد التحقيق بتفجير المرفأ أمر مستفز ومهين لضحايا تفجير بيروت وأهلهم وكل المتضررين وهو مرفوض. نتمنى على محافظ بيروت إزالتها فورا ونأمل ألا تكون حصلت على ترخيص منه لتعليقها أصلا. ‏من لديه مشكلة مع تأخير التحقيق فليطالب وزير المال بتوقيع مرسوم تعيين الهيئة العامة لمحكمة التمييز ليسمح ذلك باستمرار التحقيق والوصول الى الحقيقة”.