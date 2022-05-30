لبنان | ماذا قرّرت “الجمهورية القوية” بشأن إنتخاب رئيس المجلس ونائبه؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - منذ ساعة واحدة

صدر عن تكتل “الجمهورية القوية” بيان جاء فيه: “عقد تكتل الجمهورية القوية بتاريخه اجتماعاً استثنائياً ، برئاسة رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع ، وبحضور اعضاء التكتل كافة، وذلك للتباحث بخصوص جلسة مجلس النواب، والتي ستعقد صباح غد الثلاثاء ، لانتخاب رئيس المجلس النيابي ونائبه وهيئة مكتب المجلس”.

وأضاف, “نتيجة التداول، قرر المجتمعون، تلبية دعوة رئيس السن لجلسة غد الثلاثاء، والمخصصة لانتخاب الرئيس ونائبه وهيئة مكتب المجلس”.

وكذلك ، قرر التكتل التصويت بورقة بيضاء بالنسبة لرئيس المجلس، تأكيدا للموقف المعلن من قبل التكتل”. أما “بالنسبة لنيابة الرئاسة، قرر التكتل انطلاقا من سعيه، منذ اللحظة الاولى، للمحافظة على الاكثرية السيادية التغييرية، ووحدة صفها، التريث باتخاذ موقف نهائي من نيابة الرئاسة و الاستمرار بسعيه التوفيقي، بانتظار التوصل الى مرشح موحد للاكثرية المذكورة”.​