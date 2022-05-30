لبنان | اجتماع تربوي.. ما جديد الامتحانات الرسمية؟

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 10:26 مساءً - منذ 3 ساعات

ترأس وزير التربية والتعليم العالي الدكتور عباس الحلبي اجتماعا موسعا في قاعة المسرح في الوزارة ضم المدير العام للتربية رئيس اللجان الفاحصة الأستاذ عماد الاشقر، مدير التعليم الأساسي جورج داوود، مدير التعليم الثانوي خالد فايد، رئيس دائرة الابتدائي هادي زلزلي، رئيسة دائرة الامتحانات امل شعبان، رئيسة دائرة المحاسبة لارا عبدالله، المستشار القانوني القاضي سميح مداح، رئيس وحدة المعلوماتية توفيق كرم، والمستشار الإعلامي ألبير شمعون.

وحضر عن المؤسسات التربوية الخاصة منسق الاتحاد الاب يوسف نصر، ورئيس مؤسسات المصطفى التربوية الحاج محمد سماحة، ونقيب المعلمين رودولف عبود، ورئيسة رابطة أساتذة التعليم الثانوي الرسمي ملوك محرز، ورئيس رابطة معلمي التعليم الأساسي الرسمي حسين جواد، ورئيس رابطة أساتذة التعليم المهني والتقني الرسمي سايد بو فرنسيس.

بدايةً، وضع الوزير الحضور في أجواء ونتائج زيارته إلى لندن ومشاركته في المؤتمر العالمي لوزراء التربية والشخصيات العالمية التي التقاها هناك، كاشفا أن التربية لا تزال في أولوية الاهتمامات الدولية بالنسبة إلى لبنان، وان المجتمع الدولي مقتنع بأن العملية التربوية في لبنان هي عملية أساسية.

وأكد أن الامتحانات الرسمية جاهزة للتنفيذ تربويا ولوجستيا، وذلك بعد سنة دراسية مقبولة تكللت بتضحيات الأساتذة.

ثم تحدث نقيب المعلمين ورؤساء روابط المعلمين والأساتذة فأكدوا الاستعداد لإنجاز الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة والثانوية العامة بفروعها الأربعة والسادات التعليم المهني والتقني.

وشرح المدير العام للتربية عماد الاشقر الاستعدادات اللوجستية من إعداد الكراسات والحبر واللوازم، مشيرا إلى مضاعفة أجور المراقبة بقرار موقّع من وزيري التربية والمالية.

وأشار إلى أن المساعي واعدة مع الجهات المانحة للحصول على دعم بالدولار لتمكين المراقبين من الحضور إلى المراكز.

وتحدث الاب نصر عن الاستعداد للامتحانات الرسمية معبّراً عن تقديره لأساتذة التعليم الرسمي والخاص لإنجاز هذا الاستحقاق الوطني بعد سنتين من انتشار الوباء.

وطالب الأساتذة بالاخذ في الاعتبار أن يكون مركز الامتحانات قريباً جغرافيّاً من مكان سكن الاستاذ المراقب للتخفيف من كلفة النقل، وكان وعدٌ بلفت رؤساء المناطق التربوية إلى هذا الأمر.