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لبنان | بالصورة: قاصر غادر منزله ولم يعد منذ 7 أشهر!

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mayssa kassab 0 تبليغ

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كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 04:09 مساءً - منذ دقيقتين
المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

المديرية العامة لقوى الامن الداخلي

عمّمت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي، بناءً على إشارة القضاء المختص، صورة القاصر المفقود, ياسر محمد الحمود (مواليد عام 2009، سوري) الذي غادر منذ حوالى الـ/7/ أشهر، مكان اقامته في محلة التبانة، الى جهة مجهولة، ولم يعد حتى تاريخه.

لذلك، طلبت المديرية, “من المواطنين الذين شاهدوه أو لديهم أي معلومة عنه أو عن مكان وجوده، الاتصال بفصيلة السويقة في وحدة الدرك الاقليمي، على الرقم: 423387-06، للإدلاء بما لديهم من معلومات”.

قاصر غادر ولم يعد

قاصر غادر ولم يعد

الكلمات الدلائليه
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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