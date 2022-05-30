لبنان | سيدة الجبل: “حزب الله” يحاول إستنساخ التجربة العراقية في لبنان

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 7 دقائق

رفض “لقاء سيدة الجبل” في اجتماعه الدوري الذي عقده إلكترونياً “محاولة “حزب الله” إستنساخ التجربة العراقية في لبنان حيث يلغي سلاح الميليشيات نتائج الإنتخابات التي عكست أجواء التغيير لدى اللبنانيين”.

وأسف “اللقاء” في بيان، لعدم القدرة على إنتخاب رئيس جديد لمجلس النواب ويُطالب تنظيم إستشارات نيابية لتكليف رئيس جديد للحكومة يعكس تطلعات اللبنانيين وتشكيل حكومة قادرة على مفاوضة صندوق النقد نظراً للظروف الإقتصادية الضاغطة”، مشيراً إلى أن عرقلة الروزنامة الدستورية الواضحة هي إنقلاب على الدستور وعلى الأعراف المعتمدة في لبنان”.

ولفت إلى “أن بقاء لبنان تحت الإحتلال الإيراني ينهي دوره في المنطقة ويُسهّل للإنهيار الكبير حيث تتهاوى القطاعات واحدا تلو الآخر”.

ودعا “اللقاء” “كل القوى الأمينة على الفكرة اللبنانية والتي تعتبر أن لا خلاص إلا من خلال تطبيق الدستور وقرارات الشرعية الدولية 1559، 1680 و 1701 للإجتماع الفوري وإنشاء أطُر مناسبة تحدّد سُبل المقاومة الضرورية لرفع الإحتلال”.

أضاف: “على بعد أشهر قليلة من إنتهاء ولاية رئيس الجمهورية يُحذّر “اللقاء” من تهميش هذا الإستحقاق وعدم تناوله إعلامياً في موازاة خوضه في الكواليس والحسابات ورسائل مرمّزة وسرّية”.

وحذّر “اللقاء” أيضاً “من الإستفراد والتفرّد بالقرار من أي جهة كما حصل سابقاً ممّا أدّى إلى التسوية الرئاسية التي أوصلت لبنان إلى خراب عميق”.