لبنان | اول طعن بشرعية الانتخابات لنقابة الاطباء

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 22 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 1:39 مساءً

تقدم رئيس التجمع الطبي الاجتماعي اللبناني، المرشح لعضوية المجلس ومركز نقيب الأطباء، البرفسور رائف رضا بطعن بشرعية الانتخابات لنقابة الاطباء التي جرت بتاريخ 29/5/2022.

واعتبر ان الانتخابات “شابتها مخالفات قانونية ولوجستية وعدم تكافؤ الفرص وتغيير مبرمج ومدروس لتواجد ماكينات المرشحين ومؤيديهم، خلافا لما كان يجري سابقا، وصعوبة الالتقاء بين المؤيدين”.

وقال: “ما شاهدناه من طوابير الذل للأطباء بالوقوف ساعات للتمكن من الإدلاء بأصواتهم، ساهم في عودة الكثير من الأطباء إلى منازلهم، خصوصا أن العديد منهم اصطحبوا أولادهم الصغار ظناً منهم كالسابق أنهم ينتخبون بسرعة لا تتجاوز ربع الساعة، من دون أن ننسى الاطباء كبار السن والمرضى الذين لا يمكنهم الانتظار، إضافة الى الجو النفسي الذي له تأثيره بخاصة في صعوبه تلاقي المرشحين مع مؤيديهم، في مثل هذا الجو المتلبد المدروس الذي ما تعود الاطباء عليه من قبل.

وبناء عليه تقدمنا بالطعن، قبل ساعات من صدور النتائج، وسجل في النقابة رسمياً تحت رقم 845 تاريخ 29/5/2022 تمهيداً للتقدم به الى القضاء الإداري للنظر فيه.”