لبنان | ميقاتي عرض مع كومار جاه مشاريع البنك الدولي

كتبت أسماء لمنور في الاثنين 30 مايو 2022 01:13 مساءً - منذ 43 دقيقة

آخر تحديث: 30 - مايو - 2022 1:17 مساءً

في سلسلة لقاءات اجراها رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقات في السراي الحكومي، بحيث التقى الاثنين، المدير الإقليمي لدائرة المشرق في البنك الدولي ساروج كومار جاه وعرض معه مشاريع البنك في لبنان.

كما واستقبل الرئيس ميقاتي سفير بريطانيا في لبنان يان كولارد وتم خلال اللقاء بحث الأوضاع السياسية في لبنان والمنطقة.

وإجتمع الرئيس ميقاتي مع وزير الصحة فراس أبيض الذي قال بعد اللقاء: “أطلعت الرئيس ميقاتي على مشاركتي في اجتماعات منظمة الصحة العالمية التي عقدت في جنيف، وأجواء هذه الاجتماعات واهدافها والقرارات المهمة التي اتخذت على صعيد الصحة العالمية. كما اطلعت دولة الرئيس على دور لبنان في اللجان وهو تبوأ نيابة رئاسة العديد من اللجان، اضافة الى اللقاءات الثنائية التي أجريتها.

هذا وإستقبل الرئيس ميقاتي ايضاً كلا من النائبين محمد يحيى وأكرم شهيب