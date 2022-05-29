لبنان | هل طالبت لجان الأهل في المدارس الخاصة بإلغاء الشهادة المتوسطة؟

كتبت أسماء لمنور في الأحد 29 مايو 2022 07:09 مساءً - منذ ساعتين

آخر تحديث: 29 - مايو - 2022 6:12 مساءً

نفى اتحاد لجان الأهل في المدارس الخاصة إصداره بيانًا يطالب فيه بإلغاء الامتحانات الرسمية للشهادة المتوسطة.

وأكد أنّ المدارس الخاصة قد اكملت برامجها واستوفت اقساطها بالكامل.

كذلك اعتبر أن أي محاولة زج للاتحاد بلعبة الرسائل بين المدارس الخاصة ووزارة التربية هو عمل مشبوه ومعروفة اهدافه لا علاقة للاتحاد به بتاتاً.

وصدر عن الاتحاد ما يلي:

“لقد وردتنا عدة مراجعات بخصوص بيان ينسب الى الاتحاد بموضوع الامتحانات الرسمية والغاء الشهادة المتوسطة، يؤكد اتحاد لجان الاهل واولياء الامور في المدارس الخاصة في لبنان، بما يمثل، انه لم يصدر اي بيان في الآونة الاخيرة ولا سيما في ما يتعلق بالشهادة المتوسطة خصوصا وان المدارس الخاصة قد اكملت برامجها واستوفت اقساطها بالكامل، حتى ما هو مخالف للقانون منها، وان اي زج لإسمه او محاولة زج الاتحاد بلعبة الرسائل بين المدارس الخاصة ووزارة التربية هو عمل مشبوه ومعروفة اهدافه ولا علاقة للاتحاد به بتاتاً وان الاتحاد لديه الجرأة الكافية والاستقلال التام لتمثيل تطلعات الاهل واتخاذ الاجراءات اللازمة والكفيلة لحماية مصلحة التلاميذ العليا والحفاظ على حقوقهم بعيداً عن المشاريع الوهمية والشعبوية والرسائل السياسية وغير السياسية لبعض الاطراف، فاقتضى التوضيح”.